أبو رغيف: المعارضة ستكون إنعكاساً كاملاً لهموم الشارع والمطالبين بالخدمات

2019/06/19 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف، وضجهة المعارضة السياسية لتيار الحكمة.

وكتب أبو رغيف في تويتر قائلا: "لمن سألوا ويسألون عن وجهة {المعارضة} فإنهُ ليس أمامَ المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة، إلا أن تكون، {إنعكاساً كاملا لهموم الشارع وتطلعاته، واستجابةً كليةً للأصوات المطالبة بالخدمات والحقوق، وتطابقاً تاماً مع الوجهة السديدة التي تحملها أطروحة المرجعية الدينية العليا".وأعلن تيار الحكمة الوطني، الأحد الماضي، عقب اجتماع إستثنائي لمكتبه السياسي تبني خيار المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة، والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني.فيما ابلغ رئيس الكتلة الحكمة النيابية فالح الساري رئاسة مجلس النواب، في وثيقة، قرار الكتلة بالتحول الى المعارضة السياسية، راجياً اعتماد ذلك قانونياً والتعاطي مع الكتلة على هذا الأساس داخل مجلس النواب.ولق رئيس تحالف الإصلاح والإعمار زعيم تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، على تبني التيار لخيار المعارضة السياسية.وقال السيد عمار الحكيم في تغريدة له على تويتر اليوم الأربعاء: "لنراقب بحرص، ونشخص بشجاعة، ونتابع بعزم، ونحاسب بحزم، وننتقد بموضوعية، لتقويم الاعوجاج وتصويب المسارات، ولنكن عين المواطن وصوته الصادح بالحق والمطالب بالحقوق".وأضاف "لذا كانت المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة خيارنا".انتهى

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