كيف ستكون درجات الحرارة خلال تموز المقبل؟

2019/06/19 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الاربعاء، أن شهر تموز المقبل سيكون منخفض الحرارة في أول أسبوعين منه.وقال عطية، في منشور على صفحته بالفيسبوك، اطلعت عليه /المعلومة/ إن “درجات الحرارة في أول أسبوعين من شهر تموز /2019 تبشر بخير وتسجل اقل من المعدل العام”.وسجلت درجات الحرارة، اليوم انخفاضا ملحوظا مقارنة بالمعدل العام […]

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