جاويش اوغلو يزور ايران يوم غد الخميس

2019/06/19 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية "عباس موسوي" ان وزير الخارجية

التركي "مولود جاويش اوغلو" سيصل مدينة اصفهان غدا الخميس لاجراء

محادثات مع نظيره الايراني "محمد جواد ظريف".وقال موسوي: ان المحادثات بين وزيري الخارجية الايراني محمد جواد ظريف

والتركي مولود جاويش اوغلو، ستعقد في مدينة اصفهان بعد غد الجمعة،

وسيوقعان على وثيقة للتعاون السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.واضاف : ان اهم محاور محادثات ظريف وجاويش اوغلو في اصفهان ستتركز على

العلاقات الثنائية ومن بينها تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين ايران

وتركيا في المجالات الاقتصادية، وكذلك بحث آخر التطورات في المنطقة

والعالم.

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