2019/06/19 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نص تقرير المحقق الخاص للامم المتحدة بقضية خاشقجي

- تقرير المحقق الخاص للأمم المتحدة بشأن مقتل ⁧‫جمال خاشقجي‬⁩:

الأتراك لديهم ٧ ساعات من التسجيلات من بينها ٤٥ دقيقة ترتبط ارتباطا

مباشرا بمقتل الصحفي السعودي والمحققة استمعت للتسجيلات بوجود مترجمها

الخاص.- الغارديان البريطانية في تقرير: الصحيفة وصحفييها الذين كانوا

يحققون في أزمات متعددة يمر بها ديوان ولي العهد السعودي كانوا هدفا

لفريق الاختراق بأمر صادر وبتوقيع من مستشار ولي العهد سعود

القحطاني.- ‏التسجيل الاول في منزل في يالوفا في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ بين مسؤولين

سعوديين حول ⁧‫جمالخاشقجي‬⁩ وفق تحقيق الأمم المتحدة: ‏المسؤول الاول: ليس هنا من احد سوى حارس ‏المسؤول الثاني: جميل جدا.- التسجيل الثاني في القنصلية ⁧‫السعودية‬⁩ في اسطنبول في ١ اكتوبر

٢٠١٨ لمسؤول سعودي عن عملية ⁧‫جمال خاشقجي‬⁩ وفق تحقيق الأمم

المتحدة: ‏المسؤول: ستأتي هيئة من المملكة العربية السعودية غداً.



لديهم شيء

يفعلونه في القنصلية ...



عملهم في الداخل سيستغرق يومين أو ثلاثة

أيام.- التسجيل ٣ في القنصلية ⁧‫السعودية‬⁩ في اسطنبول في ٢ اكتوبر ٢٠١٨

قبل وصول ⁧‫خاشقجي‬⁩ وفق الأمم المتحدة: ‏المسؤول ١: هل ممكن وضع جذعه في كيس؟ ‏المسؤول ٢: كلا ..



ثقيل جدا ..



هذا ليس المشكلة ..



الجسد ثقيل جدا ..

هذه اول مرة اقطع على الأرض ..



اذا أخذنا اكياس بلاستيكية وقطعنا

سينتهي الامر، سنضع كل قطعة في كيس.- ‏مسؤول يرد: اكتب الرسالة يا سيد جمال. عجّل.



ساعدنا حتى

نتمكن من مساعدتك لأننا في النهاية سنعيدك إلى المملكة العربية

⁧‫السعودية‬⁩ وإذا لم تساعدنا في معرفة ما سيحدث في النهاية دع هذه

المسألة تنتهي نهاية جيدة.- التسجيل ٤ داخل القنصلية السعودية في اسطنبول ‏مسؤول: سيتعين علينا إعادتك.



يوجد طلب من الانتربول.



طلب منا

الإنتربول إعادتك.



نحن قادمون لناخذك. ‏⁧‫خاشقجي‬⁩ يرفض كتابة رسالة على هاتفه بشأن عودته: ماذا يجب أن

أقول؟ اراك قريبا؟ لا أستطيع أن أقول الاختطاف.



لن أكتب أي شيء.- التسجيل ٥ داخل القنصلية السعودية في اسطنبول ‏خاشقجي: هناك منشفة هنا.



هل ستخدرني؟ ‏مسؤول: سنخدرك. ‏بعد حركة غير طبيعية ‏مسؤول: هل خُدر؟ ..



ضع اكثر ..



ضع هنا ..



لا ترفع يدك اضغط

هنا. ‏سماع أصوات خاصة بأكياس بلاستيكية

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