ایران السابع عالمياً في انتاج الادوية

2019/06/19 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبوأت ايران المرتبة السابعة عالميا في معارف وتقنيات انتاج الادوية

خلال العام الماضي (2018).وفي هذا السياق اشار مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي رضا ملك

زاده، في كلمته خلال ملتقى مدراء مراكز التنمية في الجامعات الطبية

الايرانية اليوم الاربعاء، الى التقدم الناجز في ايران على صعيد

الانتاج المعرفي، موضحاً: إن ايران تبوأت المرتبة الـ 16 عالميا على

صعيد الانتاج العلمي.ولفت الى إن المصانع الايرانية استطاعت سد حاجات البلاد من الادوية

وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الصناعي.ونوه الى إن اسعار الادوية في ايران منخفضة مقارنة بالبلدان الاخرى

كما تتجه النشاطات حاليا الى تصنيع المعدات الطبية حيث يتم تأمين معظم

حاجات المستشفيات والمراكز العلاجية في هذا القطاع بتصنيعها محلياً.

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