أفنان القاسم - العالمُ قمامتي!

2019/06/19 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم هناكَ شعبٌ مِنِ الكلابِ التي تتقاتلُ على قمامةِ أثرياءِ العالمْكلُّ مدراءِ العالمِ تَمْتَنِعُ الكلابُ عنْ تقطيعِهِمْ بأسنانِهَاهلْ تحلمُ بفقرِكَ أيها الجائعْ؟هناكَ قومٌ مِنِ القططِ التي تتجاملُ بينها وبينَ أقوياءِ العالمْكلُّ سفراءِ العالمِ تُقَدِّمُهُمِ القططُ كأعزِّ أصدقائهاهلْ تظفرُ بِضَعْفِكَ أيها الخانعْ؟هناكَ جنسٌ مِنِ الجرذانِ التي تتحاملُ على نفسِهَا......

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