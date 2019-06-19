جاسم محمد كاظم - العراق .. الموازنة السنوية والطاقة الكهربائية .. اغرب من خيال

2019/06/19 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم تبلغ الموازنة السنوية للعراق أكثر من 160 مليار دولار من دفق النفط الذي وصلت طاقاته التصديرية إلى 4 ملايين برميل يوميا.وبهذا أصبح العراق الدولة الخامسة في ترتيب الدول المنتجة للنفط بعد الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وكندا .زاد العراق حصته من الإنتاج إلى الضعف بعدما كان يصدر اقل من 2 مليون برميل أيام السلطة السابقة .ويبقى المسكوت عنة أن أسعا......

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