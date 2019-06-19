2019/06/19 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الحربي، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل سقوط صاروخ كاتويشا ثان في البصرة غربي الرميلة.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “لاحقاً لخبر سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في محافظة البصرة، الذي وقع على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية، مما ادى الى اصابة ٣ اشخاص،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الامني: صاروخا كاتيوشا سقطا اليوم في البصرة وكالة خطوة برس.

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