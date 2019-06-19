2019/06/19 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت القوات الامنية مساء اليوم اجراءات احترازية مشددة تحسبا للتظاهرات التي ستنطلق يوم غد الخميس.وذكر مصدر امني ان الاجهزة الامنية قامت بقطع الطرق المؤدية الى مبنى محافظة البصرة في منطقة المعقل تحسباً للتظاهرات التي ستنطلق يوم غد الخميس التي دعت اليها تنسيقيات التظاهرات في المحافظة .كما دعت اللجان الى تنظيم تظاهرة مساء يوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجراءات امنية مشددة في البصرة تحسبا لتظاهرات تنطلق غدا الخميس) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجراءات امنية مشددة في البصرة تحسبا لتظاهرات تنطلق غدا الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).