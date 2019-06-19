اسرار بيع حزم الانترنت بالعراق : وزارة الاتصالات تشتري ب 3 دولار وتبيع بـ 50 دولار الميغا الواحدة !

2019/06/19 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق لم يعد الغموض يحيط بالأسباب الحقيقية التي تقف وراء سوء خدمة شبكة الإنترنت، بل ان السبب الرئيس لهذا التردي التقني هو غلاء الاسعار التي تصب فيها وزارة الاتصالات جام غضبها على الشركات المجهزة و المشغلة في العراق، حيث تبلغ قيمة الميغا الواحدة 50 دولارا في سعر قل نظيره بين دول العالم اذا […]

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