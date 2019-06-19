الحرائق تلتهم 250 دونماً في دهوك

2019/06/19 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول في محافظة دهوك باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، باندلاع 48 حريقا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقل اعلام الاتحاد الوطني عن مسؤول اعلام مديرية الدفاع المدني في دهوك بيوار عبدالعزيز قوله ان فرق الدفاع المدني كافحت خلال الـ24 ساعة الماضية 48 حريقا، لافتا الى ان النيران التهمت 250 دونماً من المحاصيل الزراعية للفلاحين في الاسبوع المنصرم.

واضاف ان الفرق على اهبة الاستعداد لأي حالة طارئة، لافتا الى عدم وقوع خسائر بشرية جراء حرائق اليوم.

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