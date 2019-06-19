2019/06/19 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن سوريا لا تسعى لمواجهة عسكرية مع تركيا إلا أن محاربة التنظيمات الإرهابية أمر مختلف.وجدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم تأكيده أن اتفاق سوتشي لم يسقط ولكنه لم ينفذ من قبل تركيا، مشيرا إلى أن إدلب محافظة سورية وما يقوم به الجيش السوري من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا: لانسعى لمواجهة عسكرية مع تركيا ونركز على محاربة الارهاب المركز الخبري الوطني.

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