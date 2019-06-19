ميلان يعلن تعاقده رسمياً مع المدرب جيامباولو

2019/06/19 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ميلان، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع ماركو جيامباولو، المدير الفني السابق لسامبدوريا، ليتولى المهمة الفنية لـ"الروسونيري" بداية من الموسم الجديد.

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