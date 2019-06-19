النقـل البري ينتهي من نقل حمولة الباخرة (Omicron Nikos) بالوقت المحدد

2019/06/19 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت الشركة العامـة للنقـل البري التابعة لوزارة النقل، اليوم الأربعاء، نقل حمولة الباخرة (Omicron Nikos) المحملة بأكثر من (52) ألف طن من مـادة الحنطـة الأمريكيـة المستـوردة التي رست في مينـاء أم قصر الجنوبي على رصيف رقم 3 لصالح وزارة التجارة .

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