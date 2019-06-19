2019/06/19 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات الأنبار، اليوم الأربعاء، تدمير عجلة لتنظيم “داعش” وقتل اثنين من عناصر التنظيم كانا يستقلانها بضربة نفذتها طائرة هليكوبتر تابعة لطيران الجيش العراقي في صحراء المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة عسكرية باشرت عملية تفتيش وتطهير من تسعة محاور لملاحقة الإرهابيين في صحراء الأنبار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير عجلة لـ”داعش” وقتل اثنين كانا يستقلانها بضربة هليكوبتر في صحراء الأنبار وكالة خطوة برس.

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