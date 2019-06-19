مساعي جديدة لارساء السلام في اليمن وأنهاء الأزمة الراهنة

2019/06/19 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – ابراهيم محمد شريف

استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاربعاء الثامن عشر من يونيو 2019 م الجاري السيد سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني والذي يقوم حالياً بزيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي.

شهد اللقاء تناول أخر المستجدات على الساحة اليمنية، حيث أشار الأمين العام في هذا الإطار إلى حرص الجامعة العربية على التوصل إلى حل سلمي مستدام للأزمة اليمنية، وضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق استكهولم، لاسيما فيما يتعلق بانسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة، وذلك كخطوة أولى تؤسس لسلام دائم ومستقر في اليمن،

واكد ابو الغيط دعم الجامعة العربية لأي جهد يرمى للتوصل لحل الأزمة طالما تأسس على التمسك بالمرجعيات الثلاثة كأساس لأي تحرك أو اتفاق سلام يهدف لإنهاء الأزمة وهي: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني بالكويت، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط إلى أهمية تحرك المجتمع الدولي لتبني إجراءات حازمة لمواجهة ووقف الممارسات العدائية والإرهابية لجماعة الحوثيين والتي من شأنها تهديد الأمن الإقليمي والدولي، وتقويض المساعي الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وعرقلة الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد، وذلك بما من شأنه وقف المعاناة التي عاشها أبناء الشعب اليمني على مدار السنوات الأخيرة.

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