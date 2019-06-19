الاقتراض للتعايش مع هبوط المورد النفطي

2019/06/19 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.حيدر حسين آل طعمة مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية عانى الاقتصاد العراقي من مشكلة ضخامة الدين العام منذ العام 2003 بسبب الديون التي خلفتها سياسات النظام السابق والحصار الاقتصادي والتراجع الذي شهدته اسعار النفط الخام آنذاك.اذ قدر الدين العام (الخارجي فقط) قبل العام 2003 قرابة (130) مليار دولار، (42.5) مليار دولار للدول …

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