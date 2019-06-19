بالصور : تكريم الغدير تثميناً لمشاركتها بمعارك التحرير في الذكرى الـ 5 لفتوى الجهاد الكفائي

2019/06/19 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة على صدور فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) واسبوع الفتوى والحشد تم تكريم قناة الغدير لمشاركتها في تغطية معارك التحرير المقدسةوتقديمها عدد من ابنائها شهداء للوطن .

وبهذه المناسبة المباركة كرم الشيخ طاهر الخاقاني امر اللواء الثاني، فرقة الامام علي (ع) / الحشد الشعبي عدد من القنوات الفضائية والمراسلين والمصورين الحربيين الذين شاركوا بالتغطية الإعلامية مع مجاهدي اللواء الثاني،فرقة الامام علي(ع)القتالية أثناء معارك التحرير والتصدي لعصابات "داعش" الارهابي.

حيث تم تكريم قناة الغدير الفضائية من بين عدد من المؤسسات الاعلامية , نظراً لجهودها الكبيرة في تغطية معارك التحرير , ومنذ انطلاق فتوى الجهاد الكفائي والتي كانت تتواجد في الخطوط الامامية مع مجاهدي ابناء الحشد الشعبي , كما وقدمت الغدير ثلة من كوادرها مثل الشهيد السعيد علي الانصاري والشهيد البطل علي محمود وبالاضافة الى حصول وسام شرف لعدد من المراسلين والمصوريين الحربيين اثناء اصابتهم في معارك العز والشرف .

انتهى .



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