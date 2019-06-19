2019/06/19 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U6DcMzH9FJU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موقف مؤثر من مسلسل #فكرة_بمليون_جنيه .. لأستاذ جامعي كفيف يثير التعاطف) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موقف مؤثر من مسلسل #فكرة_بمليون_جنيه .. لأستاذ جامعي كفيف يثير التعاطف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).