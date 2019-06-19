2019/06/19 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل| وزير خارجية فرنسا يتوجه إلى إيران لخفض تصعيد أزمة الاتفاق النووي

أفادت مؤسسة الرئاسة الفرنسية، بأن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف

لودريان، توجه إلى إيران اليوم من أجل عقد مباحثات، بهدف خفض تصعيد

الأزمة والخاصة بالاتفاق النووي- بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز

عربية".

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