براين هوك: الحرس الثوري الإيراني يعاني نقصا في التمويل بسبب عقوباتنا على طهران

2019/06/19 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف مبعوث واشنطن لشؤون إيران براين هوك النظام الإيراني بنظام مافيا وفساد.

وجدد هوك خلال جلسة استماع في الكونغرس تأكيده على أن بلاده تعمل على منع إيران من تمويل الميليشيات وامتلاك سلاح نووي، مبينا أن الاتفاق النووي سمح لإيران بتمويل الميليشيات وبرنامجها للصواريخ الباليستية.

واشار الى ان إيران اختارت الرد على العقوبات الاميركية من خلال الإرهاب، مؤكدا ان الحرس الثوري الإيراني يعاني نقصا في التمويل بسبب العقوبات.

وأضاف ان إيران تقف وراء الهجوم على ناقلات النفط في خليج عُمان، إضافة الى دعمها للحوثيين بالمال والسلاح مما تسبب بإطالة أمد الحرب باليمن وحدوث كارثة إنسانية هناك.

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