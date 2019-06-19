2019/06/19 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر: اشتباكات عنيفة في مختلف انحاء مدينة عتق بمحافظة شبوة بين مرتزقة الإمارات ومرتزقة السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/19 | 22:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: اشتباكات عنيفة في مختلف انحاء مدينة عتق بمحافظة شبوة بين مرتزقة الإمارات ومرتزقة السعودية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: اشتباكات عنيفة في مختلف انحاء مدينة عتق بمحافظة شبوة بين مرتزقة الإمارات ومرتزقة السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).