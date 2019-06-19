تصنيف جديد لأقوى الجامعات العالمية والعربية

2019/06/19 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نشرت شركة بريطانية مرموقة في مجال التربية، مؤخرا، تصنيفا لأفضل الجامعات العالمية، وسط حضور بارز للمؤسسات الأميركية والغربية في صدارة الترتيب.

وبحسب التصنيف الصادر

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