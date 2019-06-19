2019/06/19 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، اليوم الأربعاء، معالجة 80 عبوة ناسفة زرعها تنظيم “داعش” غربي تكريت أثناء سيطرته على المنطقة.وقالت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة عن وجود عدد كبير من العبوات الناسفة في منطقة السلام غربي تكريت، خرجت قوة مشتركة الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معالجة 80 عبوة ناسفة زرعها “داعش” غربي تكريت أثناء سيطرته على المنطقة وكالة خطوة برس.

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