عادل عبد المهدي والصباح يبحثان تطوير العلاقات الثنائية واخر مستجدات الأوضاع في المنطقة

2019/06/19 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح تطوير العلاقات الثنائية واخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأكد عبد المهدي ان هذه الزيارة تعد فرصة لتطوير العلاقات الثنائية نحو الافضل، مثمنا مواقف وحكمة ووسطية أمير الكويت في جميع الظروف.

وشدد عبد المهدي على ضرورة استكمال وتفعيل اتفاقات التعاون التي ابرمت في الكويت خلال زيارته الأخيرة، وتشجيع الاستثمارات وتسهيل منح التأشيرات والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين.

من جهته، أكد الوفد الكويتي دعمه للجهود المبذولة لتعزيز أمن واستقرار العراق في مواجهة التنظيمات الإرهابية وسعيه لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه، والجهود الرامية لإعادة أعمار مناطقه المحررة.

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