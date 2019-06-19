اتفاق كويتي - عراقي بشأن حقول النفط المشتركة

2019/06/19 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، الاربعاء، اعتزام الكويت توقيع اتفاق نفطي مع العراق بشأن الحقول المشتركة بين البلدين....

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