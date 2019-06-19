English | كوردى

الحشد يكشف طبيعة انفجار في جرف النصر


الحشد يكشف طبيعة انفجار في جرف النصر
2019/06/19 | 22:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ بغداد 

كشفت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، طبيعة انفجار في جرف النصر، في محافظة بابل.

وذكرت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد يكشف طبيعة انفجار في جرف النصر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد يكشف طبيعة انفجار في جرف النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا