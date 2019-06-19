2019/06/19 | 22:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وذكرت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحشد يكشف طبيعة انفجار في جرف النصر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
كشفت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، طبيعة انفجار في جرف النصر، في محافظة بابل.
وذكرت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحشد يكشف طبيعة انفجار في جرف النصر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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