الحشد يكشف طبيعة انفجار في جرف النصر

2019/06/19 | 22:13

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بغداد اليوم _ بغداد

كشفت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، طبيعة انفجار في جرف النصر، في محافظة بابل.

وذكرت...





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