رشيد غويلب - أكد أهمية مفاوضات تشكيل الحكومة بين الاشتراكي وتحالف اليسار / السكرتير العام للشيوعي الاسباني: نحن بحاجة إلى ضغط مجتمعي

2019/06/19 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب اعادت نتائج الانتخابات البرلمانية العامة التي شهدتها اسبانيا في 28 نيسان الفائت معضلة تشكيل الحكومة الى الواجهة التي استمرت قرابة العام بعد انتخابات 2016.ويقوم الحزب الاشتراكي الفائز بالانتخابات باجراء حوارات لتشكيل الحكومة المقبلة، وتشكل الحوارات الجارية بين الاشتراكيين وتحالف اليسار الجذري اهمها وتفتح في حالة نجاحها امكانية تشكيل حكومة يسار الوسط، التي ابعدت قوى الليبرالية الجديدة عن قمة السلط......

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