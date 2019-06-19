وزارة النفط تحتفي بعوائل الشهداء في ذكرى الفتوى وتأسيس هيئة الحشد الشعبي

2019/06/19 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الأربعاء، أستمرار الوزارة بدعم النشاطات والفعاليات التي تسهم في أحياء ذكرى شهداء العراق من الابطال في قواتنا المسلحة والحشد الشعبي.

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