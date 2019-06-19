الإعلام الأمني: الصاروخ الذي وقع على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية أدى الى اصابة ٣ أشخاص

2019/06/19 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، ان الصاروخ الذي وقع على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية أدى الى اصابة ٣ أشخاص

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