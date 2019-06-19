الامم المتحدة: نحتاج الى قرار من مجلس الامن للتحقيق بمقتل “خاشقجي”

2019/06/19 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أمينها، أنطونيو غوتيريش، لا يمكن أن يوجه ببدء تحقيق في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، قبل إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بهذا الشأن.وفي تصريح صحفي قال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك: “كما قلنا سابقا، لا يملك الأمين العام سلطة أو صلاحيات لبدء تحقيقات جنائية دون تصريح […]

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