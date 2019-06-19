الخدمات النيابية: ضعف “الانترنت” دخل الى خانة الفساد

2019/06/19 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC اتهمت لجنة الخدمات النيابية، على لسان النائب علاء الربيعي، الاربعاء، الجهات المسؤولة عن خدمة الانترنت في البلاد بالفساد، عاداً الاعذار التي تقدم واهية.وقال الربيعي في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه، ان “ما يجري بمجمله قضية فساد وتعاون بين شركات الهاتف النقال والانترنت وهيئة الاعلام والاتصالات والوزارة، حيث […]

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