نسب إنجاز متقدمة بتأهيل منفذي زرباطية والشهابي

2019/06/19 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت / حسن شهيد العزاوي

افصحت الادارة المحلية في واسط عن تحقيق نسب انجاز متقدمة بمشروع اعمار وتطوير منفذ زرباطية الحدودي بكلفة مليار و500 مليون دينار، مع وضع اللمسات الاخيرة لافتتاح منفذ الشهابي.



وقال معاون محافظ واسط للشؤون الفنية المهندس رحمن يسر لـ”الصباح”: ان المحافظ محمد المياحي استقبل بمكتبه رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي والوفد المرافق له، مشيرا الى ان الزيارة جاءت للاشراف على اعمال تطوير وتاهيل منفذ زرباطية واكمال الاجراءات النهائية لافتتاح منفذ الشهابي.

واوضح ان الوفد اشرف على اعمال تطوير منفذ زرباطية على مساحة كلية تبلغ 90 دونما وبكلفة بلغت ملياراً و500 مليون دينار، لافتا الى ان المشروع وصلت مراحل انجازه الى نسب متقدمة ويعد من المشاريع المهمة لما يمثله من اهمية اقتصادية وتجارية، ورئة المحافظة الاقتصادية والحضارية والسياحية، لذلك فان تطويره يأتي في مقدمة اهتمامات الحكومة المحلية.



واضاف يسر ان المشروع يتضمن نصب 86 كابينة و172 حاسبة جديدة في المنفذ بواقع حاسبتين اثنتين لكل كابينة، وانشاء ثلاثة ابواب، اثنان منها لاستقبال الوافدين وباب واحد للمغادرة، فضلا عن انشاء 100 مرفق صحي جديد وطريقين جديدين لمسير الزائرين.

وبين معاون المحافظ ان المشروع يتضمن ايضا تاهيل البنية التحتية والقاعات وصالات انتظار المسافرين ومبنى الملاك الاداري، فضلا عن المرافق الخدمية الاخرى التي تسهم في النهوض بواقع المنفذ، مبينا ان المدة القليلة المقبلة ستشهد انجاز المنفذ.

واكد ان المحافظ كشف خلال اللقاء عن تخصيص آليات الجهد الهندسي في ديوان المحافظة للتوجه الى منفذ زرباطية لتاهيل الطرق والساحات المحيطة بالمنفذ، واعداد دراسة موحدة لجباية الاموال في الساحة الحدودية ولجان للتدقيق باداء العاملين والايرادات وابواب صرفها، واعتماد نظام الجباية الالكترونية وفقا لنظام مركزي شفاف، داعيا الى وقفة جادة من رئيس هيئة المنافذ للقضاء على كل الشبهات وهدر الواردات في المنافذ والتعامل بمهنية عالية ومراقبة عمل المنافذ ومنع أي حالات مشبوهة.

وتابع ان الوفد بحث امكانية افتتاح منفذ حدودي جديد بين ايران وواسط، كاشفا بان الادارة المحلية في واسط انهت اللمسات الاخيرة لافتتاح المنفذ الحدودي الجديد مع دولة ايران الذي يطلق عليه منفذ الشهابي بين ناحية شيخ سعد ومحافظة ايلام الايرانية، مشيرا الى ان المنفذ الجديد سيكون داعما وساندا لمنفذ زرباطية.

واردف ان منفذ الشهابي المؤمل افتتاحه في الايام المقبلة، سيكون مهيأ لاستقبال الفي شخص يوميا ونحو مليوني شخص خلال المناسبات الدينية، حيث تم تجهيزه بصالات استقبال وكابينات تأشير سمات الدخول وجميع المستلزمات الاخرى المعمول بها في المنافذ الحدودية الاخرى.

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