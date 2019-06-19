الحكومة تخصص 16 مليون دولار لإنشاء مدن سياحية بأهوار الجبايش

2019/06/19 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الناصرية / حازم محمد حبيب

كشفت لجنة السياحة والاثار في مجلس محافظة ذي قار عن موافقة الاتحاد الاوروبي على تمويل مشاريع لتطوير المواقع الاثارية والسياحية في المحافظة، بينما شهد النصف الاول من العام الحالي دخول اكثر من 12 الف سائح الى المحافظة.

وقالت رئيسة اللجنة هيفاء الجابري لمراسل «الصباح»: انه خلال اللقاء الذي جمعها بوزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني بمقر الوزارة ببغداد كشف عن موافقة الاتحاد الاوروبي على تمويل مشاريع تتعلق بتطوير قطاع السياحة والاثار في المحافظة بمبلغ ثلاثة ملايين دولار، مبينة ان المشاريع تتضمن تطوير البنى التحتية السياحية وبناء دار استراحة للسياح العرب والاجانب قرب زقورة اور.



ونوهت بأن الحكومة المحلية ستخصص مساحة 150 دونما قرب زقورة اور لبناء فنادق سياحية ومتحف صغير يضم قطعا اثرية تمثل تاريخ المحافظة القديم، مشيرة الى ان وزارة الثقافة والسياحة والاثار ستمول مشروعا في اهوار قضاء الجبايش بكلفة 16 مليون دولار يضم مدناً سياحية ومكان استراحة للزوار القادمين للاهوار وعلى مساحة 180 دونماً تحد الاهوار من جهة ونهر الفرات من جهة اخرى.

الى ذلك كشفت دائرة السياحة في ذي قار عن دخول افواج تضم ألاف السائحين الى المحافظة خلال الاشهر الماضية. واوضح مدير الدائرة اسعد حسين القرغولي في تصريح لمراسل «الصباح» ان المحافظة شهدت خلال النصف الاول من العام الحالي دخول اكثر من 12 ألف سائح عربي واجنبي بواقع 250 مجموعة سياحية يتفاوت عدد افراد المجموعة نحو عشرة اشخاص، منبها ان المحافظة بحاجة الى مرافق ومنشآت سياحية وخدمات للمواقع الاثرية والاهوار مشيرا الى ان العمل مستمر على تخصيص عشرة دونمات لانشاء قرية سياحية في مدينة الجبايش ودار استراحة بالقرب من مدينة اور.

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