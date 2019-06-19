حملة لتطوير شوارع في كربلاء

2019/06/19 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء / علي لفته

باشرت الملاكات الفنية والهندسية التابعة لمديرية بلدية كربلاء تنفيذ مشروع تعبيد وتطوير شوارع عديدة في عدد من احياء المدينة.

وقال مدير البلدية المهندس أنمار صالح إبراهيم الرفيعي لـ”الصباح”: ان الملاكات الهندسية والفنية وضمن خطة المديرية في تنفيذ مشاريع تهم المواطنين، قامت بتنفيذ مشروع إنشاء خمسة شوارع فرعية في حي الإمام علي ضمن خطتها الحالية للعام 2019 من خلال المبالغ المخصصة في الموازنة وبأسلوب التنفيذ المباشر، بعد أن تم تشكيل اللجان المشرفة على التنفيذ واستلام العمل التي تضم مهندسين وفنيين

مختصين.

واشار الى ان الاعمال تتضمن فرش طبقة السبيس ومد قالب جانبي بواسطة الآلية التابعة للمديرية وبطول 1750 م وتبليط ما يقارب 5350 م2.

بدوره، قال مدير اعلام البلدية ماجد ناجي: ان ملاكات إحدى الشركات المحلية باشرت من جديد تنفيذ مشروع تعبيد وتطوير شوارع حي الغدير الذي يعد واحدا من أكبر أحياء المدينة مساحة وعددا بالسكان.

وأضاف ان هذه الشوارع سبق أن احيلت في العام 2013 وتوقفت لعدم صرف المستحقات الخاصة بالمشروع في حينها بعد ان وصلت نسبة الانجاز فيه الى ما يقرب من 80 بالمئة، مبينا ان الشركة تقوم بتنفيذ ما تبقى من أعمال في هذا المشروع الذي يبلغ طوله الكلي ستة كيلومترات وبكميات تبليط تصل الى 40 ألف متر

مربع.

ولفت الى ان المديرية عازمة على تنفيذ عدد من المشاريع التي تم تحديدها خلال العام الحالي من قبل شعبة المشاريع سواء كانت متعلقة بإنشاء الطرق الجديدة أو صيانة الطرق القديمة، مؤكدا وجود بعض العراقيل التي تعيق عمل بعض المشاريع في الأحياء الأخرى التي تفتقر الى الخدمات كأحياء البناء الجاهز والفارس وغيرها وذلك لعدم تمكن الدوائر الخدمية الأخرى من تنفيذ خدمات البنى التحتية فيها.

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