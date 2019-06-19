عبد المهدي: العراق يشهد امنا واستقرارا بفضل قواتنا المسلحة وتضحيات شعبنا

2019/06/19 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المھدي، الأربعاء، امير دولة الكويت الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي وصل الى بغداد اليوم على رأس وفد وزاري كبير، فيما أكد أن العراق يشهد امنا واستقرارا بفضل قواتنا المسلحة وتضحيات شعبنا.وتناول اللقاء الذي تم بحضور الوفدين الرسميين ، بحث تطوير العلاقات العراقية الكويتية وفرص التعاون امام البلدين ...

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