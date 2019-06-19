دهشة الكلام

2019/06/19 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نور البابلي

متفردا بدهشة الكلاميَتَبرعمُ هديلك على نوافذِ الوَلَهِويَتدلى على أغصانِنسيانكَ حنين الولع*****متفرداألثم صَمتكَ كي تفوحَ ظنونيبرائحة الطوفانأسئلة توشم حرائق الماء انتظاريويَعزفُ الوجدُ نوتاتهيَتَعسلُ لَحنُ الوصالبِصحوةٍ باغتت خيال المرايابصَدى الامنيات*****متفرداتَحملكَ جمرة الطين فَوقَ أسارير أندهاشكتَتلاطمُ أمواجُ ابتهاجك لهفةتتناثرُ مَظلاتُ لوعتكَ أزهاراًمِن شذى تَنهيدةسرمدية الهديرتَسكنَك لَذة شَرانق مكوث آسريغدقِ بالسحرِ غيومك الماطرِة*****متفردايَتَمَلكَك هوسٌ يَجودُبمحو الضِفاففتُراوغك لَعنةَ الشوق المعتّقبلهيبِ الوجعِ والأنينِلحظتهايتَوغل في بيدائك توق أول لهيبِ صاغته حكايتنا دون إقتباس الخجللمعنى الاحتضار..

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