نفط البصرة: استمرار الإنتاج في الحقول ولم يتأثر بما جرى اليوم

2019/06/19 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت شركة نفط البصرة، اليوم الاربعاء، أن عملية إنتاج الحقول النفطية مستمرة لم تتأثر بما حدث اليوم (في اشارة الى سقوط صاروخين على

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