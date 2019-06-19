مقتل خاشقجي: إعدام سعودي خارج نطاق القانون وأدلة تدين بن سلمان

2019/06/19 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

رصدت المقررة الأممية أغنيس كالامارد، في تقريرها لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي نُشر اليوم الأربعاء في جنيف، أدلة ذات مصداقية على وجود

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