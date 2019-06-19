في ديالى.. مناطق غرقى وأخرى عطشى منذ عدة ايام.. نهر خريسان هو السبب

2019/06/19 | 22:43

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بغداد اليوم- ديالى

حذر عضو مجلس ديالى خضر مسلم العبيدي، الاربعاء 9 حزيران 2019، مما اسماه تسونامي حوض خريسان شمال...





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