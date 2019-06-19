تقرير فرنسي: انذار احمر لموظفين بـ 3 شركات نفطية بمغادرة العراق.. مصادر الطاقة الدولية في خطر !

2019/06/19 | 22:44

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بغداد اليوم - متابعة

قال تقرير فرنسي ، الاربعاء 9 حزيران 209، أن الهجمات الصاروخية المجهولة المصدر التي تكررت خلال أس...





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