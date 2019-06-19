2019/06/19 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكر مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن أكبر مستشار دبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون توجه إلى إيران يوم الأربعاء في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى خفض التوتر في منطقة الخليج.وقال المسؤول مؤكدا معلومات من مصدرين دبلوماسيين “المستشار الدبلوماسي توجه بالفعل إلى إيران يوم 19 يونيو حزيران… لإجراء محادثات رفيعة المستوى بهدف الإسهام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا ترسل دبلوماسيا كبيرا لإيران لإجراء محادثات لخفض التوتر وكالة خطوة برس.

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