2019/06/19 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام شركة الحفر العراقية لقناة الشرقية:داعش الارهابي هو من قصف فجر الاربعاء وظهرها البرجسية والرميلة الشمالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/19 | 22:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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