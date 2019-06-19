اجتماع مغلق بين بومبيو وماكينزي وكلارك لبحث خيارات الردع ضد أي تهديد إيراني

2019/06/19 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وقائد القيادة المركزية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي، وقائد القوات الخاصة الجنرال ريتشارد كلارك، اجتماعا مغلقا في موقع القيادة الوسطى الأميركية “سنتكوم” بمنطقة تامبا في ولاية فلوريدا.

وذكرت مصادر صحفية، أن الاجتماع بحث جهوزية القوات الاميركية بمنطقة الشرق الأوسط لمواجهة أي تهديد إيراني، بعد الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان.

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