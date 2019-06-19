نجم الدين كريم: قضيتي سياسية.. مستعد للمثول أمام القضاء العراقي.. لكن بشرط!

2019/06/19 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن محافظ #كركوك المقال، #نجم_الدين_كريم، بأنه مستعد للمثول أمام أية #محكمة سواء كانت في #بغداد أو #أربيل شرط ان تكون عادلة، فيما أكد أن موضوع مطالبة #بغداد […]

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