2019/06/19 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صاروخ جديد يسقط قرب منشآت نفطية في البصرة

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