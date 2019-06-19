الحشد الشعبي يكشف طبيعة انفجار جرف النصر

2019/06/19 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة الحشد الشعبي ،الأربعاء، طبيعة انفجار في جرف النصر، في محافظة بابل.

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