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الأخبار المحلية

الأربعاء 19 يونيو 2019 | 10:41 مساءً | عدد القراءات : 16

حقوق الانسان تحذر من عودة الاصابة بحالات التسمم في البصرة

بغداد/...حذر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة ،الاربعاء، من عودة الاصابة بحالات التسمم جراء تلوث المياه في المحافظة.

وذكر المكتب في بيان ، إن"على الحكومة الاحتياط وأخذ التدابير اللازمة للوقاية والمعالجات السريعة حتى لا يتم العودة لمأساة العام الماضي نتيجة إصابة عشرات الآلف من المواطنين بالتسمم في محافظة البصرة".

واضاف المكتب، ان"الحكومة ملزمة بتوفير المياه الصالحة للشرب ومتابعة الاطلاقات المائية والاحواض ومحطات التصفية والحوضيات الناقلة وملاحظة القناني المعبأة التي تباع للمواطن البصري".انتهى1

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