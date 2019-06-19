توقف كل مباراة في بطولة أمم أفريقيا

2019/06/19 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستتوقف مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر بين 21 حزيران و19 تموز المقبل مرتين بسبب درجة الحرارة المرتفعة، بحسب اللجنة الطبية للبطولة.

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