المسافرين والوفود: عشر حافلات King Lnog حديثة ستعمل داخل أحياء كربلاء المقدسة

2019/06/19 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وفد الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع مجلس محافظة كربلاء المقدسة لتفعيل دور الشركة وعمل حافلات النقل الداخلي ( King Long ) داخل المحافظة.

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